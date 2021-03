Juventus e Inter continuano a monitorare il calciomercato degli scontenti e potrebbero entrare in rotta di collisione per diversi obiettivi

Nonostante un finale di stagione decisivo per conoscere budget e ambizioni in vista della prossima stagione, tutte le big hanno già iniziato a pianificare il calciomercato estivo, mettendo nel mirino soprattutto i giocatori in scadenza o con un solo anno di contratto e quelli scontenti della situazione vissuta negli attuali club. La Premier League, come spesso accade, è un terreno molto fertile per i procacciatori di musi lunghi. Nelle ultime stagioni, Dalot, Darmian, Mkhitaryan, Ramsey, Sanchez, Smalling, Tomori, Young e non solo hanno deciso di abbandonare l’Inghilterra per provare un’avventura in Serie A e altri potrebbero seguire il loro esempio in estate. Inter e Juventus, in tal senso, stanno seguendo diversi profili e potrebbero ricevere buone notizie da Manchester.

Calciomercato Juventus e Inter, incontro con van de Beek

Con appena 311 minuti più recupero collezionati in Premier League, Donny van de Beek è sicuramente uno dei prospetti maggiormente interessanti tra gli scontenti di lusso. Arrivato la scorsa estate al Manchester United per 39 milioni di euro più 5 di bonus, l’ex Ajax sta già meditando di lasciare i ‘Red Devils’. Secondo il ‘Daily Star’, infatti, il ventitreenne oranje teme di perdere anche protagonismo con la nazionale olandese e per questo avrebbe chiesto a Ed Woodward un incontro chiarificatore prima della fine della stagione. Il giocatore chiede chiarezza alla dirigenza inglese, pronto a preparare i bagagli dopo una sola stagione a Manchester.

Seguito in Italia da Inter e Juventus, van de Beek spera di poter partecipare alla trasferta italiana per la sfida di Europa League contro il Milan. Un viaggio che potrebbe consentire ai club italiani di approfondire meglio la questione in vista della prossima sessione di mercato.