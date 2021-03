Zidane resta un pupillo di Agnelli in caso di fallimento del progetto Pirlo. La Juventus avrebbe posto però un veto alle richieste di ‘Zizou’ sul mercato

La Juventus si rialza dopo la batosta in Champions League per mano del Porto. Trascinata da un ritrovato Cristiano Ronaldo, la squadra di Andrea Pirlo ha schiantato la resistenza del Cagliari nel posticipo della Sardegna Arena. CR7 scatenato con una tripletta nel primo tempo e che ha zittito le critiche successive alla debacle in Europa. Tanti i rumors legati anche al futuro dell’asso portoghese, soprattutto in merito ad un possibile ritorno al Real Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, ‘no’ a Benzema con Zidane in panchina

Con la Casa Blanca si intreccia pure il futuro di Zinedine Zidane, non ancora certo di conservare il timone dei campioni di Spagna a fine stagione. ‘Zizou’ è da sempre un pupillo di Agnelli e Nedved, con il presidente bianconero che aveva sondato il francese già dopo l’addio di Allegri. Se dovesse naufragare il progetto in panchina con Pirlo, al momento comunque saldo alla guida della ‘Vecchia Signora’ nonostante la cocente uscita di scena dalla Champions, la Juve virerebbe dritto su Zidane come riporta la testata iberica ‘Diario Gol’. Zidane resterebbe il preferito di Agnelli, con lo stesso ex fantasista che aprirebbe ad un eventuale ritorno a Torino in caso di prematura separazione con Pirlo. L’allenatore transalpino, accostato anche alla Francia come successore di Deschamps, avrebbe però posto una condizione per lo sbarco sotto la Mole: l’ingaggio da parte della Juventus di Karim Benzema, alfiere indispensabile per ‘Zizou’ nello scacchiere del Real.

Una richiesta che però farebbe storcere il naso alla dirigenza della Continassa, che in quel ruolo vorrebbe puntare sul riscatto dall’Atletico Madrid di Alvaro Morata. La Juve punterebbe infatti su un profilo più giovane e non avrebbe intenzione di appesantire il bilancio con un altro ingaggio oneroso come sarebbe quello di Benzema. Inoltre, il sodalizio campione d’Italia vorrebbe investire in altri reparti – come la difesa o il centrocampo – nella prossima sessione estiva del mercato. Zidane resta nei desideri di Agnelli se Pirlo dovesse fallire, ma senza l’arrivo del centravanti ex Lione in maglia bianconera.