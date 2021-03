Franck Kessie è diventato imprescindibile per il Milan di Stefano Pioli, ma sul mercato è molto ambito: Maldini vuole blindarlo col rinnovo

Corrono forte e non si fermano i rossoneri, in una stagione infinita e senza tregua, che sta regalando grandi soddisfazioni. La compagine di Stefano Pioli non smette di stupire e, nonostante tutti gli imprevisti e le sfortune, continua a macinare risultati positivi in Italia ed in Europa. Il Milan, infatti, ha avuto molti infortuni in stagione e anche il leader maximo Ibrahimovic ha saltato moltissime partite. Nessun problema però, i rossoneri hanno trovato altri giocatori che hanno raccolto lo scettro del leader: Frank Kessie su tutti.

LEGGI ANCHE >>>ESCLUSIVO – Milan-Napoli, le ultime sul difensore: big match a rischio

Non è un caso che il centrocampista ivoriano, all’interno dello spogliatoio meneghino, venga chiamato il ‘Presidente’. La sua leadership, tecnica ed emotiva, è chiarissima. Forte come le sue gambe, instancabili frullatori per gli avversari e sponde onnipresenti per i compagni. Anche contro il Manchester United Kessie, oltre ad una prestazione gigante in mezzo al campo, aveva trovato la rete: negata poi da una chiamata del VAR piuttosto discutibile. Il rischio per il Milan, adesso, è rappresentato dal mercato. Molti grandi club si stanno interessando all’ivoriano e Maldini vorrebbe riuscire a metterlo in sicurezza con un rinnovo di contratto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, sirene inglesi per Kessie | Subito rinnovo per blindarlo

Come rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la stratosferica stagione di Franck Kessie ha attirato le attenzione di grandi club europei. Il centrocampista ivoriano era un’osservato speciale già da diversi anni, ma ora sembra proprio aver convinto tutti i suoi estimatori. In particolare, però, sarebbero Arsenal e Manchester United a guardare con al ‘Presidente’ con maggior desiderio e con l’intenzione concreta di muoversi in estate. Ecco perché il Milan adesso ha fretta di blindare Kessie con un rinnovo: prolungamento di contratto fino al 2026 e adeguamento dello stipendio.

LEGGI ANCHE >>>Milan, Tonali esalta Pioli: “Siamo tutti con lui! Ecco cosa ci fa scattare la scintilla!”

Il d.t. Paolo Maldini vorrebbe allungare l’attuale scadenza, 2022, e portare il suo ingaggio da 2,2 milioni netti fino a 3 milioni a stagione. È plausibile pensare, però, che l’entourage dell’ivoriano utilizzi la grande stagione del centrocampista e l’interesse sul mercato come leva per alzare considerevolmente lo stipendio percepito dal club meneghino. Kessie sta bene sotto la ‘Madunina’ e la sua intenzione sembra essere quella di proseguire in rossonero, con la pretesa che gli venga riconosciuto anche contrattualmente lo status raggiunto in campo.