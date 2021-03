Il Napoli rischia di dover fare a meno di Kostas Manolas per la trasferta di San Siro. Le ultime sul difensore greco

Kostas Manolas si è allenato anche lunedì e martedì, con gli altri acciaccati, quando Gattuso ha dato due giorni di riposo. Il difensore greco ha seguito il programma di recupero ma non è ancora al meglio dopo la distorsione di secondo grado alla caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore rimediato il 6 febbraio scorso in Genoa-Napoli. Manolas non è ancora tornato in campo da titolare, ha portato a casa soltanto una decina di minuti commettendo il fallo da rigore su Haraslin che ha consentito al Sassuolo di acciuffare il pareggio all’ultimo istante.

Il difensore greco non è ancora pronto, ha lavorato a parte tutta la settimana e potrebbe non essere convocato per la trasferta di Milano per il match di San Siro contro il Milan. Davide Costanzo, difensore centrale classe ‘2002, infatti, è rimasto in prima squadra, non è partito con la Primavera per la trasferta di Pescara.