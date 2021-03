Sandro Tonali ha parlato al canale tematico del Milan. Una lunga intervista in cui esalta Kessie e Kjaer. Parole di stima anche per Pioli

Lunga intervista rilasciata da Sandro Tonali a ‘Milan Tv’. Il centrocampista rossonero, cresciuto tanto in questa fase della stagione, si è confessato al canale tematico, esaltando due suoi compagni, Kessie e Kjaer: “Sono due esempi, penso sia la parola corretta – ammette l’ex Brescia – Non solo per noi giovani ma per tutta la squadra, a partire da Ibrahimovic ma anche per il mister. Il difensore è il più professionista della squadra, Franck è la nostra colonna che non molla mai che è sempre in campo, in qualsiasi partita e in qualsiasi minuto. Loro sono i due nostri grandi esempi. Danno una grande carica a tutti i tifosi, a tutti noi compagni, al mister, a qualsiasi persona milanista”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, tra campo e rinnovo | Le ultime su Barella, Kessie e Pellegrini

Parole importanti anche per Stefano Pioli – “Il mister sicuramente mi sta dando molto, mi sta aiutando durante gli allenamenti ma anche fuori dal calcio – prosegue Tonali – mi sta dando veramente tanto per la mia crescita sia dentro che fuori dal campo. È una persona vera, siamo sempre con lui”.

La partita della svolta – “Guardo spesso la foto di quando eravamo tutti uniti a centrocampo sotto la pioggia e con il freddo, contro il Rio Ave. Da quella foto, che abbiamo stampata anche negli spogliatoi, ti scatta una scintilla, ti fa capire da dove siamo partiti e ti fa capire cosa hai passato per arrivare dove siamo ora”.