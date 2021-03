Dalla Spagna conferme ulteriori circa il possibile approdo di Zidane sulla panchina della Juventus al posto di Andrea Pirlo. Con lui anche il ‘Galactico’

In Spagna, molto più che qui in Italia, sono convinti che la Juventus 2021/2022 non avrà come allenatore Andrea Pirlo. Nonostante il pieno sostegno presidenziale, per diversi media spagnoli alla fine i bianconeri manderanno via il tecnico bresciano. Fatale la pesantissima eliminazione dalla Champions e la probabile mancata vittoria del decimo scudetto consecutivo. Chi al posto del ‘Maestro’? ‘Diariogol’ fa un nome su tutti: Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus, Zidane al posto di Pirlo: ecco la ‘richiesta’ ad Agnelli

Come abbiamo scritto lo scorso 16 febbraio, la Juventus rappresenta una ‘tentazione’ forte per il francese, già in bianconero nelle vesti di calciatore. A rischio esonero dal Real, sempre e comunque, il 48enne di Marsiglia potrebbe davvero dire sì all’eventuale proposta di Andrea Agnelli, suo estimatore. Sempre ‘Diariogol’ è già avanti in tal senso, infatti sostiene che ‘Zizou’ stia già parlando con il numero uno juventino di un suo arrivo a Torino alla fine di questa stagione. Il tutto con tanto di prima richiesta in ottica calciomercato. Quale? L’acquisto del suo connazionale nonché ‘pupillo’ Karim Benzema, che ritiene uno dei migliori bomber d’Europa.

In scadenza nel giugno 2022 (stipendio di quasi 9 milioni netti), Perez potrebbe lasciar partire l’ex Lione, anche se ad oggi – sottolinea il portale spagnolo – la Juve non sembra propensa a tentare l’assalto al 33enne visto che intende investire in altre zone del campo, difesa su tutte. Va detto, per concludere, che Zidane potrebbe far cambiare idea anche a Cristiano Ronaldo, ora deciso a dire addio ai bianconeri.