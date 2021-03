Calciomercato Juventus, l’obiettivo Marcelo sta per sfumare: il brasiliano avrebbe già un accordo con un altro club

Aria di rivoluzione, comunque finisca la stagione, in casa Juventus. I bianconeri ragionano sul proprio futuro e l’ennesima disfatta a livello europeo impone qualche cambiamento in rosa. La Juventus potrebbe rivoluzionare anche la dirigenza, con le posizioni di Paratici e Nedved a rischio. Intanto, il club piemontese prova come sempre a muoversi d’anticipo sul mercato per ottenere i rinforzi desiderati. Tra i nomi più caldi, negli ultimi mesi, c’è sempre quello di Marcelo, giocatore seguito con maggior forza da quando il suo ciclo al Real Madrid si è di fatto chiuso. Il brasiliano è stato ormai soppiantato da Mendy e attende la fine di questa stagione per salutare i ‘Blancos’. Ma per la Juventus arriva una vera e propria doccia gelata. I buonuffici di Cristiano Ronaldo (il cui futuro a Torino è altrettanto in bilico, tra l’altro) potrebbero non bastare.

Calciomercato Juventus, Marcelo verso Miami: intesa con Beckham

Secondo ‘Diariogol’, infatti, il laterale avrebbe già trovato un’intesa dopo i contatti con l’Inter Miami. David Beckham, dopo aver portato in squadra giocatori del calibro di Matuidi e Higuain, è alla ricerca di altri innesti di alto profilo. Marcelo dal canto suo pensa di poter ancora dire la sua in Europa ad alti livelli per un paio d’anni, ma l’offerta è allettante e l’accordo di massima appare vicino.