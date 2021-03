Si susseguono le voci sul ritorno al Real Madrid di Cristiano Ronaldo: emerge l’apertura del portoghese all’addio alla Juventus

Cristiano Ronaldo via dalla Juventus. Dopo l’eliminazione dalla Champions dei bianconeri è partito il tan tan sul futuro del fuoriclasse portoghese. Dalla Spagna emergono continue indiscrezioni sul possibile ritorno al Real Madrid di CR7. Ora ‘as.com’ rilancia l’eventuale rientro al Bernabeu dell’attaccante: secondo il portale spagnolo, il desiderio del calciatore sarebbe proprio quello di tornare a vestire la maglia blanca. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ma non è tutto perché dall’entourage del calciatore fanno sapere che “la partenza di Cristiano dalla Juventus non sarebbe un problema se il Real decidesse di puntare sul suo ritorno”.

Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole il Real Madrid

L’idea di Cristiano Ronaldo è quindi di lasciare la Juventus un anno prima della scadenza del suo contratto. Il portoghese si è legato ai bianconeri fino al 2022 con un accordo che prevede un ingaggio da 31 milioni di euro a stagione. Uno stipendio che, anche per la crisi economica dovuta al Covid, pesa non poco sulle casse della società piemontese. Anche per questo l’idea di un addio non è campata in area. Così come non è campata in aria la voglia del calciatore di lasciare Torino dopo il triplo fallimento europeo.

Arrivato in Italia proprio per portare al vertice europeo la Juventus, Ronaldo non è riuscito a far fare il salto di qualità alla squadra bianconera. Anzi con lui non si sono mai superati i quarti di finale e da due anni la Champions è finita agli ottavi. Un ruolino decisamente che stona nella carriera di chi ha vinto cinque volte la coppa con le grandi orecchie e puntava al sesto titolo venendo alla Juve. Ora la voglia – secondo quanto riferisce ‘as.com’- è tornare al Real Madrid.