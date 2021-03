Calciomercato Inter e Juventus, Aguero 'snobbato' | Addio Guardiola

Inter e Juventus potrebbero fiutare un grande colpo sul calciomercato la prossima estate. Le due big tengono d’occhio gli sviluppi per il suo futuro: i dettagli

La stagione di Sergio Aguero fino ad ora è stata ricca di problemi. L’attaccante argentino ha giocato solo sette partite in Premier League e senza riuscire a brillare. L’argentino è stato afflitto da diversi problemi fisici che ne hanno inevitabilmente limitato la presenza e il rendimento. Allo stesso tempo, però, il suo futuro ora pare decisamente in bilico.

Vi abbiamo riportato nelle ultime ore l’interesse dell’Inter sul calciatore e da settimane anche la Juventus viene accostata a El Kun. La punta è in scadenza a giugno del 2021 e il rinnovo di contratto non pare all’ordine del giorno. Le ultime notizie in arrivo dall’Inghilterra, inoltre, sembrerebbero allontanare ulteriormente il calciatore dal Manchester City. Secondo quanto riporta il ‘daily mail’, infatti, Aguero sarebbe decisamente scontento del minutaggio concessogli in questa stagione. Al netto di tutti i problemi e la sfortuna che l’hanno afflitto. Il suo addio potrebbe dunque concretizzarsi nelle prossime settimane: di seguito lo scenario e tutti i dettagli.

Calciomercato Inter e Juventus, Aguero scontento: lo scenario per l’estate

Aguero teme che la sua carriera al Manchester City possa essere svanita ed è frustrato dalla mancanza di chiarezza sul suo futuro. Stiamo parlando del più grande marcatore nella storia del City. E’ stato grande protagonista del successo in Premier League del 2012 e di molti dei trofei conquistati dai Citizens. Pep Guardiola ha detto all’inizio di questa settimana che non poteva prendere decisioni su nuovi contratti per Aguero o Fernandinho nell’immediato. Non vuole distrazioni nella fase cruciale della stagione. L’attaccante si sente snobbato e ha maturato un’idea.

Il calciatore è convinto, infatti, che Guardiola abbia già preso una decisione per il suo futuro con il trasferimento programmato per la prossima estate. L’allenatore aveva detto di avere calma sull’argomento e che avrebbero parlato con l’agente per il contratto. Evidentemente il tema resta in ogni caso decisamente scottante. Inter e Juventus restano alla finestra in attesa di eventuali sviluppi, fiutando il grande colpo.