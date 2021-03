Sergio Aguero è in scadenza a giugno con il Manchester City. Tutto fermo sul rinnovo dell’argentino: Inter e Juventus sfidano il Barcellona per il ‘Kun’

Tutto fermo in casa Manchester City sul rinnovo contrattuale di Sergio Aguero. Il ‘Kun’ è in scadenza il prossimo 30 giugno e non filtrano sostanziali novità al momento per la firma sul prolungamento dell’attaccante argentino con la capolista della Premier League. Malgrado le parole di stima di Pep Guardiola, i ‘Citizens’ non hanno fatto pervenire ancora un’offerta concreta all’argentino classe ’87 per la permanenza a Manchester. Inevitabili quindi le speculazioni su Aguero, accostato anche a Inter e Juventus in Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Inter, sfida alla Juventus per Aguero: la situazione

La squadra più attiva però sulle tracce di Aguero – riporta ‘Tyc Sports’ – sarebbe il Barcellona, con Leo Messi che premerebbe per averlo in Catalogna in caso di permanenza in blaugrana del sei volte Pallone d’oro, anche lui in scadenza di contratto a giugno. Uno dei grandi acquisti per la prossima estate del neo-presidente Laporta potrebbe essere proprio il ‘Kun’, sfruttando l’amicizia e la stima del connazionale Messi. Quella del ritorno nella Liga, dopo la lunga esperienza all’Atletico Madrid, è un’ipotesi che Aguero prenderebbe in seria considerazione: “A chi non piacerebbe giocare al fianco di Messi ogni giorno?“, le parole di qualche settimana fa del 33enne attaccante sull’accostamento al Barça. La trattativa però con il Barcellona, malgrado i contatti iniziali, sarebbe adesso ad un punto morto come sottolinea ‘El Chiringuito Tv’.

Ci sarebbero quindi ancora speranze per le big italiane Juventus e Inter, in particolare per i nerazzurri come rimarca sempre ‘Tyc Sports’. La dirigenza meneghina, al pari del Paris Saint-Germain, di recente avrebbe fatto dei sondaggi informali per capire quali siano i margini di manovra su Aguero e avere un quadro più chiaro della situazione. Inoltre, l’entourage dell’argentino avrebbe avuto dei contatti anche con la MLS statunitense, in primis con l’Inter Miami. Aguero – alle prese con un lungo periodo ai box per infortunio – è rientrato nelle scorse settimane in campo, totalizzando però finora soltanto 12 presenze stagionali con 2 reti all’attivo.