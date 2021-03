L’armeno Henrick Mkhitaryan deve abbandonare il campo prima del tempo: durante il primo tempo di Roma Shakhart, esce per infortunio

Uscito per un problema al polpaccio destro durante il primo tempo della partita di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, l’armeno della Roma, Henrick Mkhitaryan, avrà bisogno di accertamenti per valutare meglio la sua situazione e per avere notizie sull’entità dell’infortunio.

Roma-Shakhtar, Mkhitaryan esce per infortunio | Domani gli accertamenti

La situazione di Henrick Mkhitaryan, uscito al trentacinquesimo della partita tra Roma e Shakhtar Donetsk, valevole per gli ottavi di finale di Europa League, al polpaccio destro avrà bisogno di accertamenti che saranno effettuati domani, per potere capire l’entità del problema e se ci sarà uno stop. L’armeno è uscito dal campo per infortunio dopo il gol segnato da Lorenzo Pellegrini, su assist di Pedro. E al suo posto è entrato Borja Mayoral.

Ma non è l’unico problema riscontrato durante la partita dai giallorossi. Durante il primo tempo ha avuto dei problemi anche Mancini, e l’allenatore Fonseca ha mandato a riscaldarsi Ibanez, ma alla fine l’azzurro è rimasto in campo. Stessa situazione si è poi ripresentata durante la seconda frazione di gioco, quando Diawara è caduto a terra dopo una botta, è uscito zoppicando e poi è rientrato ad aiutare i compagni.