Voti e tabellino del primo tempo di Roma-Shakhtar Donetsk, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2020/21

La Roma va al riposo in vantaggio per 1-0 sullo Shakhtar Donetsk nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. In gol Lorenzo Pellegrini, bravo e lucido a sfruttare un’ottima palla di Pedro. Per il resto molto bene i giallorossi, che dominano la partita rischiando praticamente nulla, se non per uno scivolone di Mancini in area, ma Pau Lopez risponde presente. Negli ucraini deludono tutti, nessuno escluso.

Roma

Pau Lopez 6,5

Mancini 6,5

Cristante 6

Kumbulla 6

Karsdorp 6

Villar 6

Diawara 6

Spinazzola 6,5

Pellegrini 7

Pedro 6,5

Mkhitaryan 6,5. Dal 35′ Mayoral sv

All.: Paulo Fonseca 6,5

Shakhtar Donetsk

Trubin 6

Dodo 5

Vitao 6

Matvienko 5,5

Ismaily 5

Maycon 5

Alan Patrick 5

Marlos 5,5

Tete 6

Moraes 5

Taison 5

All.: Luis Castro 5

Arbitro: Artur Dias 6

IL TABELLINO DEL PRIMO TEMPO DI ROMA-SHAKHTAR 1-0

Marcatori: 23′ Pellegrini

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan (dal 34′ Mayoral)

A disp.: Mirante, Fuzato, Ibanez, Santon, Smalling, Peres, Calafiori, Dzeko, Perez, El Shaarawy

All.: Paulo Fonseca

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon, Alan Patrick; Marlos; Tete, Moraes, Taison.

A disp.: Shevcenko, Pyatov, Korniienko, Kryvstov, Bondar, Marcos Antonio, Dentinho, Solomon, Bolbat, Sudakov, Konoplyanka, V’Yunnyk

All.: Luis Castro

Assistenti: Rui Tavares e Paulo Soares

Quarto uomo Tiago Martins

Var: Joao Pinheiro

AVar: Luis Godinho