Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina: quattro rifiuti in stagione ma ora c’è l’annuncio sul ritorno

Quattro no per Allegri. Come raccontato da Calciomercato.it, il tecnico toscano ha rifiutato la panchina del Chelsea ma non solo. A parlare dell’ex Juventus è Giovanni Galeone, suo ex allenatore ed amico. Intervenuto a ‘Kiss Kiss Napoli’, ha svelato i quattro no detti al ritorno in panchina: “Aveva dei problemi con la mamma e ha rifiutato Psg e Chelsea e, per correttezza, dopo 10 giorni anche Arsenal e Real Madrid“.

Ora però è il momento di tornare ad allenare: la voglia c’è e le occasioni non mancheranno. “Ora redo che rientrerà ad allenare: ha voglia di farlo, mentre nel primo anno dopo l’addio alla Juventus non ne aveva tanta”. Galeone però non si sbottona sulla prossima destinazione del tecnico: “Non posso dirvi dove andrà ad allenare”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Galeone su Allegri: “Si è sentito con De Laurentiis”

Tra i nomi possibili per la panchina della Roma, Massimiliano Allegri è un nome che torna spesso anche in orbita Napoli. Ne parla lo stesso Galeone: “De Laurentiis lo ama molto e sono a conoscenza che qualche volta si sono sentiti. La stima è reciproca, poi ci vuole un programma. Allegri vuole rientrare solo su una panchina importante e il Napoli è una panchina importante”.