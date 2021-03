Calciomercato, ritorno Allegri | Parla l'agente Giovanni Branchini!

Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, ha fatto il punto sul futuro dell’allenatore. Le sue dichiarazioni

Tiene sempre banco in sede di calciomercato anche il futuro di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus, infatti, è ormai da mesi accostato a diverse panchine di Serie A ed anche estere. Del futuro del tecnico ha parlato il suo agente, Giovanni Branchini. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, l’agente di Allegri: “Rifiutate diverse proposte. Ecco la sua volontà”

Branchini ha dichiarato a ‘1 Station Radio’ nel corso di ‘Il Sogno nel Cuore’: “Sono arrivate diverse proposte, che non sono state prese in considerazione. C’è molta tranquillità da parte sua. Dopo questo periodo di riposo, all’inizio godibile e ora più forzato, c’è necessità di entrare”.

“Serve, però, un progetto che lo convinca. Finora non è arrivato. – ha chiarito il procuratore – Se c’è anche il Napoli tra queste squadre? Preferisco non commentare in merito. Max sta benissimo, consapevole che stiamo vivendo un periodo particolare”. Come anticipato da Calciomercato.it, ci sarebbe già una sorta di accordo quadro per portare Allegri alla Roma al termine della stagione. Vi terremo aggiornati.