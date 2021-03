Diego Costa è il grande colpo ‘gratis’ presente sul calciomercato, arriva l’offerta del Benfica per l’attaccante accostato anche a Juventus, Inter e Milan

Rimasto svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid, Diego Costa è in cerca di una nuova sistemazione. Nonostante i molteplici interessi pervenuti da svariate parti del mondo (tra i quali Sao Paulo e Palmeiras in Sud America), la sua volontà sarebbe quella di restare in Europa. In Italia è stato accostato anche a Juventus, Milan e Inter, ma dal Portogallo è arrivata un’offerta allettante. Potrebbe essere il Benfica la prossima destinazione del 32enne.

Calciomercato, Benfica su Diego Costa: contratto da 3 milioni di euro

Mesi fa, Calciomercato.it aveva già anticipato la concorrenza agguerrita per Diego Costa. Ora l’ex attaccante di Atletico Madrid e Chelsea, riporta ‘goal.com’, avrebbe ricevuto una proposta da 3 milioni di euro l’anno dal Benfica. La volontà della dirigenza portoghese sarebbe quella di prendere il giocatore per almeno due anni offrendo anche un bonus di trasferimento da 3 milioni di euro. Lo spagnolo dovrà dunque valutare l’offerta e decidere se ripartire dal torneo portoghese.