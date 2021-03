Bomba di calciomercato riguardo il futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è fermo ormai da quasi due stagioni, ovvero da quando è stato esonerato dalla Juventus

Allegri ha fretta di tornare ad allenare dopo ormai due stagioni vissute da disoccupato di lusso. Il futuro del tecnico livornese, nel mirino soprattutto della Roma per il post Fonseca, potrebbe però non essere in Italia. In Premier o Liga? Macché!

Calciomercato, dalla Russia: Allegri in trattativa con lo Shakhtar

Stando alla clamorosa indiscrezione del giornalista Oleg Yashchuk, riportata da ‘matchtv.ru’, Allegri potrebbe ripartire dal massimo campionato ucraino dato che è in trattativa nientemeno che con lo Shakhtar Donetsk. L’accordo sembra essere ancora lontano, ma il club di Donetsk farà di tutto per raggiungerlo. Allegri subentrerebbe a Castro, in scadenza a giugno, alla fine di questa stagione.