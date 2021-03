L'Inter di Antonio Conte vince alla Allegri: discussione accesa su Twitter

La vittoria dell’Inter di Conte contro l’Atalanta, ottenuta con un’ottima fase difensiva, ha aperto la discussione sul gioco ‘stile Allegri’ della capolista

L’Inter di Antonio Conte ha battuto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per 1-0, grazie al gol di Milan Skriniar sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Una vittoria importante, che vale un pezzo di scudetto, ottenuta contro una squadra importante che ha imposto il proprio gioco allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. I numeri del match sono lampanti, ma ai bergamaschi è mancata concretezza in attacco. La capolista si è difesa strenuamente, con Lautaro Martinez prima e Alexis Sanchez poi, che si sono sacrificati in un lavoro di copertura sulla fascia, pronti a ripartire in contropiede. Un 5-4-1 in fase difensiva e un atteggiamento che sui social ha scatenato la discussione e ha coinvolto anche Massimiliano Allegri, l’ex tecnico della Juventus accusato spesso di proporre un gioco poco propositivo. Ma c’è anche chi è andato più a ritroso, accostato Conte a Giovanni Trapattoni come attitudine della squadra sul campo. Ecco alcuni tweet che non lasciano spazi a dubbi. E voi, siete d’accordo?

#Allegri non giocava come Conte. Prova ne sia il percorso di Max in Europa. Ripijatevi.#Juventus — LucaJuvenelcuore (@juvemyheart) March 9, 2021

Allegri>>Conte

Scusate ma dopo certe cose che ho letto andava detto — FAGIOLISMO (@paschion) March 9, 2021

È bello vedere tanta gente che si lamenta dell’Inter di Conte. Sono gli stessi che sponsorizzano da anni Allegri e Simeone o adorano Mourinho? — riccardo fusato (@FusatoRiccardo) March 9, 2021

Non paragonate il suo “gioco” a quello di Allegri… e il percorso in Europa ne è testimone.

Antonio gioca come il vecchio Trap…

Catenaccio puro, difesa e contropiede.

Però, quest’anno va di moda😀

È la nuova tendenza#Conte#Allegri#Trap pic.twitter.com/wpc1Ocxzzm — Gianni® (@GianniJ08) March 9, 2021