Cristiano Ronaldo vuole continuare a vincere. Il campione portoghese chiede rinforzi alla Juventus per poter giocare ancora in maglia bianconera. L’ex Real Madrid spingerebbe per avere in rosa Koundé

Cristiano Ronaldo non ha ancora deciso il suo futuro. L’attaccante portoghese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 con la Juventus ma per prolungare la propria avventura con la maglia bianconera vuole garanzie. Il giocatore – come riportano in Spagna – tirerà le somme al termine della stagione: il rischio di chiudere senza trofei è davvero concreto. L’Inter ha un vantaggio importante e vincere lo scudetto non sarà per nulla facile. In Champions League bisognerà ribaltare il 2-1 dell’andata per accedere ai Quarti di finale ma il ko contro il Porto è più di un campanello d’allarme.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Cristiano Ronaldo – riporta Don Balon – teme che la Juve possa non essere davvero competitiva per continuare a vincere. Il portoghese vuole giocare con i migliori e stando al portale avrebbe individuato il rinforzo ideale per i bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, maxi affare Haaland | Operazione da 270 milioni

Calciomercato Juventus, obiettivo Koundé

LEGGI ANCHE >>> Sampdoria-Cagliari, doppia tegola per Semplici | Ufficiale: in due saltano la Juve!

L’ex Real Madrid vorrebbe per la sua Juventus, Jules Koundé. Il francese classe 1998 è uno dei protagonisti della stagione del Siviglia. Il giocatore è un punto fermo della squadra andalusa e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Il suo nome è stato accostato ai più grandi club europei, come Manchester United e Psg: per strapparlo al Siviglia, la Juve dovrebbe versare 50 milioni di euro. L’idea sarebbe quella di avere una coppia difensiva giovane, dal presente e dal futuro assicurato. Koundé sarebbe vista come la spalla perfetta di Matthijs de Ligt.

La Juventus è oggi la squadra meno battuta della Serie A ma Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non sono più giovanissimi e serve un colpo importante, che dia un segnale anche a Cristiano Ronaldo. Il portalo spagnolo, infatti, sottolinea che se il portoghese non dovesse essere convinto potrebbe decidere di far ritorno in Inghilterra al Manchester United.

La difesa della Juventus potrebbe cambiare totalmente volto: andrà definito, infatti, il futuro anche di Demiral, che piace parecchio in Inghilterra, ai top club, ma anche al Barcellona, e quello di Rugani, che tornerà alla base dopo il prestito al Cagliari.