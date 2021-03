Tutti pazzi per Erling Haaland, autentico pallino per il Real Madrid del futuro. I ‘blancos’ puntano al maxi affare mentre c’è anche un patto tra Raiola e il Borussia Dortmund

Altri due gol nel big match perso ieri contro il Bayern Monaco per Erling Haaland, autentica macchina da gol del Borussia Dortmund che da oltre un anno incanta tutta Europa. Il centravanti norvegese sembra non conoscere limiti e sta ampiamente bruciando le tappe nell’elite del calcio mondiale. Insieme a Mbappe è la stella più luminosa del presente e del futuro e sono tantissimi i club interessati all’ex Salisburgo che in Italia piace anche alla Juventus. I costi però si prospettano inavvicinabili, ed in generale il top club maggiormente interessato è il Real Madrid che vorrebbe puntare su di lui per rilanciare le ambizioni del prestigioso team iberico. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Haaland | Il piano di Raiola

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Haaland | Raiola ha fatto la sua scelta

Calciomercato, Real Madrid pazzo per Haaland: cifra shock

Le difficoltà nell’arrivare a Mbappé hanno trasformato Haaland in una vera e propria priorità per il Real che dovrà comunque piazzare un pesantissimo esborso per acquistare il norvegese. Secondo quanto sottolineato da ‘As’ c’è un patto tra l’amministratore delegato del club tedesco Hans Joaquim Watzke e il rappresentante del ragazzo, Mino Raiola, in base al quale l’attaccante non dovrebbe lasciare i gialloneri prima dell’estate del 2022, per poi andare via ad un prezzo ‘ragionevole’.

Il Real punta però ad anticipare il colpo provando a prendere Haaland già nei prossimi mesi per un maxi affare che potrebbe toccare anche i 270 milioni di euro complessivi tra ingaggio e cartellino. Nello specifico potrebbero essere circa 150 per l’acquisto dal BVB e 120 per uno stipendio da 20 milioni lordi all’anno per 6 stagioni. Sarebbe un’operazione clamorosa destinata nel caso a scuotere il calcio mondiale in un periodo difficile come quello legato alla pandemia attualmente in corso.