Calciomercato Juventus, pericolo Haaland | Il piano del Real Madrid

La suggestione Haaland della Juventus potrebbe scontrarsi contro una concorrenza imbattibile: quella del Real Madrid

Dopo nove anni ricchi di successi i bianconeri stanno vivendo la stagione più complicata dell’ultima decade, anche per merito di avversari più agguerriti che mai. La Juventus, però, sta procedendo a rilento rispetto agli anni precedenti ed in estate potrebbe essere necessaria una nuova ripartenza. Tre anni fa, quando è stato comprato Cristiano Ronaldo, si è idealmente aperto un ciclo che avrebbe dovuto portare un successo in Europa e martedì i bianconeri sono chiamati a ribaltare il risultato dell’andata con il Porto.

L’esperienza del fuoriclasse portoghese a Torino sembra vivere un anno decisivo: in estate, infatti, entrerà nell’ultimo anno di contratto e potrebbe esserci un confronto sul futuro con la dirigenza juventina. Nei mesi seguenti all’arrivo di CR7, Andrea Agnelli aveva annunciato che il successivo obiettivo della ‘Vecchia Signora’ doveva essere quello di aggiudicarsi un giocatore di quel calibro ma con tutta la carriera davanti. Insomma, un talento come Erling Haaland. Le mire della Juventus per il bomber norvegese, però, potrebbero scontrarsi con i piani di Mino Raiola e del Real Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Haaland si allontana | Raiola vuole il Real Madrid

Oltre all’incredibile score realizzativo, uno motivi per cui la Juventus continua ad essere interessata ad Haaland è la clausola da 75 milioni di euro valida dall’estate del 2022. Il problema, però, è che il norvegese potrebbe lasciare il Borussia Dortmund prima che la suddetta clausola sia attiva. Secondo quanto riportato da ‘AS’, infatti, il Real Madrid avrebbe individuato in Haaland la stella su cui edificare il prossimo ciclo vincente. Inoltre, Mino Raiola vorrebbe riuscire a fare affari con le ‘Merengues’ e potrebbero farlo con il più ambito delle sue stelle.

Su Haaland la concorrenza è ricchissima, oltre al Real ci sono anche Bayern Monaco e Manchester City. Proprio i Citizens sarebbero la principale alternativa agli spagnoli, anche perché in estate dovranno sostituire Aguero che andrà in scadenza di contratto. Il Real, però, può anche riporre fiducia sull’ottimo rapporto che si è instaurato tra Florentino Perez e Watzke, presidente del Dortmund. In tutto questo, la Juventus rischia di essere anticipata sul classe 2000 più desiderato al mondo.