La Juventus spera di riavere quanto prima il brasiliano Arthur che vuole esserci nella sfida di ritorno contro il Porto in Champions

Arthur vuole esserci col Porto. E salvo ulteriori brutte sorprese, ci sarà. La strana calcificazione che lo affligge è ancora presente, e avrà bisogno di nuove terapie per ridurla ed evitare così l’operazione. Ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’importanza della sfida con i lusitani ha spinto il brasiliano a fare gli straordinari per esserci, anche sopportando il dolore, leggermente lenito dalle cure delle ultime settimane.

Il centrocampista, terminata la la terapia con onde d’urto, rimanderà i trattamenti successivi proprio per rimettersi a disposizione di Pirlo e scendere in campo contro il Porto. Uno sforzo che l’ex Barça ha deciso di accettare perché consapevole dell’importanza della gara nell’economia della stagione della Juventus. Da oggi, quindi, lavoro atletico per arrivare al massimo della condizione disponibile al 9 marzo. Saranno cinque giorni intensi, per Arthur. Come i 90 minuti che attendono lui e tutto l’undici juventino.