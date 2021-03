Erling Haaland continua a tenere incollate praticamente tutte le big del calcio europeo. In Italia lo sogna timidamente anche la Juventus ma il suo destino potrebbe essere in Spagna

27 gol in 27 apparizioni stagionali tra campionato e coppe. Questi i numeri di Erling Haaland che riassumono alla perfezione lo strapotere del giovanissimo centravanti norvegese divenuto in un anno e mezzo autentica star del calcio mondiale. Il classe 2000 ex Salisburgo ha effettuato già il salto al Borussia Dortmund a gennaio 2020, e a fine stagione potrebbe compiere un ulteriore step di crescita alla luce dell’annata straordinaria che sta vivendo in giallonero. Insieme a Mbappe è certamente la stella più luminosa del panorama del prossimo futuro del calcio mondiale, motivo per cui è inevitabile che diversi top club europei abbiano messo gli occhi su di lui. Il potente procuratore, Mino Raiola ha ammesso nelle scorse settimane che solo dieci squadre potrebbero permettersi Haaland che potrebbe così scatenare un’asta su di se nei prossimi mesi. Lo sognano in tanti, lo brama la Juventus in Italia ma il suo destino potrebbe essere in Spagna.

Calciomercato Juventus, Haaland sogno proibito: Raiola sceglie il Barcellona

Alla luce dell’exploit di Haaland a gongolare è soprattutto Mino Raiola, pronto a mettere a referto un maxi trasferimento. Stando a quanto sottolineato da ‘Diariogol.com’ il potente procuratore avrebbe già fatto il nome del norvegese con praticamente ogni top club d’Europa, ma potrebbe soffermarsi su uno in particolare. Nello specifico si tratta dell’ambiente di Joan Laporta, candidato alla presidenza del Barcellona, che conosce da anni e con cui intrattiene un ottimo rapporto.

Raiola sa bene che il Barça non sta attraversando il suo momento migliore, soprattutto a causa dei problemi economici aggravati dal Covid. D’altro canto l’agente di Haaland sa benissimo che Laporta avrebbe anche bisogno di un colpo importante per il Barcellona, qualora ne tornasse al comando, anche per convincere Leo Messi a rinnovare con il club catalano.