Sampdoria-Cagliari, tegola Semplici | Pavoletti salta la Juventus

Semplici perde Leonardo Pavoletti e Lykogiannis per la prossima partita contro la Juventus di Pirlo. Entrambi, diffidati, sono stati ammoniti

Arriva una doppia tegola per Leonardo Semplici in vista della prossima sfida di campionato contro la Juventus, in programma domenica prossima alle ore 18. Pavoletti e Lykogiannis, infatti, erano entrambi diffidati e sono stati ammoniti nella ripresa di Sampdoria–Cagliari. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

L’attaccante, che ha ritrovato il posto da titolare con l’arrivo del tecnico ex SPAL, e il laterale salteranno dunque per squalifica il match contro i bianconeri. Qualche minuto dopo l’ammonizione l’esperto centravanti ha anche rischiato il rosso per un fallo a centrocampo. In ogni caso, è già ufficiale: Pavoletti e Lykogiannis non ci saranno contro la Juve.