Pirlo non rischia anche McKennie in vista di Juventus-Lazio, fuori un altro talento dopo Cristiano Ronaldo. C’è Bernardeschi

Cristiano Ronaldo non è al meglio in vista di Juventus-Lazio, gara della 26a giornata di Serie A in programma stasera. Seppur convocato, il portoghese dovrebbe finire in panchina per riposo precauzionale, come ampiamente anticipato da Calciomercato.it. Tuttavia, a poche ore dalla sfida giungono nuove notizie su un’altra esclusione decretata da Pirlo. Il tecnico, in base ad alcune scelte odierne, sembra pensare anche al ritorno degli ottavi di Champions League in programma martedì prossimo contro il Porto.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Lazio, Pirlo e il futuro: Progetto va avanti. La replica a Sacchi e all’Inter

Juventus-Lazio, fuori anche McKennie: le ultime

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: lo scenario | Il piano per Dybala

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da CM.IT, il tecnico bianconero sarebbe intenzionato a non rischiare McKennie contro la Lazio. Il centrocampista non è al meglio e partirà dalla panchina. A prendere il suo posto sarà probabilmente Bernardeschi. Il centrocampo dovrebbe dunque essere composto da Chiesa, Fagioli, Rabiot e Ramsey. Questa la probabile formazione di Pirlo:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.