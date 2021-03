Calciomercato Juventus, ipotesi per il futuro di Ronaldo | Occhio a Dybala

Il futuro della Juventus dipende anche dalle possibili scelte in attacco sul calciomercato per i bianconeri. Attenzione al possibile scenario tra Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e i possibili arrivi

La Juventus continua il suo percorso in campionato e in Champions League, a caccia di vittorie essenziali per avanzare nella massima competizione europea e tentare la rimonta in campionato. In tal senso, i bianconeri non potranno sbagliare nelle sfide contro Lazio e Porto per tenere viva la speranza di vittoria in entrambe le competizioni.

Intanto, sullo sfondo, iniziano a muoversi le prime dinamiche sul calciomercato che potrebbe essere decisamente interessanti per i bianconeri. Si parla molto del futuro di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo in attacco. Su entrambi ci sono diversi rumors di addio e la Joya, nonostante da mesi si parli del possibile rinnovo di contratto, non ha ancora prolungato con i bianconeri. Gli scenari sul futuro dei due attaccanti certamente non mancano: ne ha parlato il noto agente Vincenzo Morabito.

Calciomercato Juventus, occhio al futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala

Morabito, soffermandosi sui possibili scenari in attacco, ha lanciato una prospettiva interessante sul futuro di Ronaldo e Dybala. Ecco le sue dichiarazioni a ‘TuttoSport’: “Non mi immagino Paulo che possa lasciare il club nel 2022 a parametro zero. Non mi stupirei che in estate venisse sacrificato per fare mercato. Cristiano Ronaldo, invece, rispetterà l’ultimo anno di contratto e poi magari accetterà le avances americane di Beckham”.

Morabito si sofferma anche sui nomi di Depay e Milik, di recente accostati ai bianconeri: “Chi tra Depay e Milik? Milik. Ma non mi stupirei se tornasse di moda anche Dzeko“. Su Pogba e Messi, invece: “Il francese lo immagino al Real Madrid, Leo in Inghilterra”. Dichiarazioni importanti anche sull’ipotesi Giroud che era circolata con forza negli scorsi mesi: “E’ stato ad un passo dall’Italia un anno fa. E in autunno, quando erano sfumati Suarez, Dzeko e Morata non sembrava fattibile in prestito, per un pomeriggio Giroud è stato della Juventus”.