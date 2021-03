Calciomercato, annuncio Milinkovic | "E' l'estate giusta per la Juventus"

La Juventus si divide tra le questioni di campo e quelle legate al calciomercato. I bianconeri in estate potrebbero concretizzare l’assalto a Sergej Milinkovic-Savic: ecco le dichiarazioni

La Juventus ormai da diverse stagioni è accostata a un grande colpo in Serie A: stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista anche in questa stagione ha sfornato prestazioni decisamente convincenti con la maglia della Lazio, risultando uno dei centrocampisti più forti della Serie A e probabilmente d’Europa.

Proprio per questo, i maggiori club italiani e internazionali continuano a seguire con grande attenzione la sua situazione in ottica calciomercato. La Juventus è da anni in prima fila e sarebbe il colpo ideale per completare la rosa di Andrea Pirlo. Sul futuro del centrocampista della Lazio, prossima avversaria dei bianconeri sul campo nel match di questa sera, si è espresso il noto agente Vincenzo Morabito.

Calciomercato Juventus, Morabito sul futuro di Milinkovic-Savic e Paratici

Vincenzo Morabito sembra avere le idee piuttosto chiare sul futuro di Milinkovic. Ecco le sue dichiarazioni a ‘TuttoSport’: “Sebbene non sia il suo procuratore penso che questa potrebbe essere l’estate giusta per prenderlo. È il momento gusto per i bianconeri, ma anche per il giocatore della Lazio. Il calcio è fatto di cicli. Il mercato è cambiato per tutti, anche per le big europee. I 100 milioni che Lotito chiedeva un tempo adesso sono diventati al massimo diventati 50. La Juventus ha bisogno di un centrocampista da affiancare ai vari Rabiot, Arthur, McKennie. Il francese è nella lista di obiettivi del Manchester City, ma Paratici ha già detto ‘no, grazie’ all’amico Begiristain, il ds del City.”.

Morabito si sofferma anche sul futuro di Paratici: “E’ uno dei migliori dirigenti europei, non a caso è stimatissimo dal Manchester United e ha un rapporto privilegiato con Florentino Perez. Ma resterà alla Juventus“.