Juventus-Lazio, le scelte di Pirlo | Infortuni e recuperi: il punto

Juventus-Lazio andrà in scena questa sera e Andrea Pirlo non può sbagliare in una partita che potrebbe valere molto nell’ottica della rincorsa all’Inter: ecco le ultime novità a riguardo

La Juventus sta entrando nelle fasi decisive della sua stagione. I bianconeri hanno fatto i conti con diversi infortuni nelle ultime settimane che hanno fortemente limitato le scelte a disposizione di Andrea Pirlo. Il tecnico deve fare la conta degli uomini a disposizione anche in vista dell’importante sfida contro la Lazio e anche in questo caso, le assenze non sono poche.

Pirlo dovrà, infatti, fare a meno di Rodrigo Bentancur a centrocampo. A questo punto, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico considera sempre più seriamente il ritorno dal primo minuto di un trio che si era visto solo all’inizio della stagione. Stiamo parlando dell’ormai inamovibile McKennie insieme a Ramsey e Rabiot, che si sta rivelando sempre più utile in questa parte di stagione, di fronte alle tante assenze che affliggono i bianconeri. Vi abbiamo riportato negli ultimi giorni le novità sul fronte Arthur, soprattutto in ottica Porto. In vista della Lazio, però, Pirlo dovrà puntare su altri uomini per tentare la rincorsa allo scudetto.

Juventus-Lazio, le scelte di Pirlo: dubbio de Ligt ma torna Cuadrado

Importanti novità anche per la difesa bianconera. Dopo lo stop muscolare subito contro il Napoli, Juan Cuadrado dovrebbe tornare a disposizione di Andrea Pirlo dal primo minuto, garantendo qualità alla regia, ma soprattutto in zona gol e assist ai bianconeri. Un rientro importante per uno dei pupilli di Andrea Pirlo che ha stupito tutti nella prima parte di stagione.

Occhio, però, a quanto potrebbe avvenire al centro della difesa. Come dichiarato da Pirlo in conferenza stampa, Bonucci e Chiellini non sono ancora pienamente recuperati, mentre il tecnico aspetta segnali da de Ligt. Il centrale non si è ancora allenato con il gruppo e ieri l’allenatore ha provato Dragusin in allenamento. Vedremo chi verrà schierato contro la Lazio nel cuore della difesa, ma il dubbio sulle condizioni dell’olandese resta. Davanti invece dovrebbe partire ancora una volta Kulusevski dal primo minuto con Morata pronto a subentrare.