Juventus e infortuni: torna Cuadrado, ok Bonucci | I recuperi di Pirlo

La Juventus si appresta a entrare in una fase cruciale della sua stagione e vuole farsi trovare pronta, al netto degli infortuni. Facciamo il punto della situazione in casa bianconera e sui recuperi di cui potrà disporre Andrea Pirlo

E’ marzo, il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League è ormai alle porte e la Juventus fa la conta degli infortuni in vista di match cruciali per la rimonta in campionato e quella nella massima competizione europea. Andrea Pirlo non può più permettersi errori in questa fase della stagione se vuole credere negli obiettivi più importanti in palio. Proprio per questo, è fondamentale avere a disposizione tutti i calciatori più importanti della rosa e pare che ora finalmente l’infermeria stia iniziando a svuotarsi, in vista dei prossimi appuntamenti.

Nelle ultime settimane, Pirlo ha dovuto fare a meno di calciatori essenziali nell’uscita del pallone e nell’impostazione della manovra. Cuadrado, infatti, in questa stagione ha ricoperto praticamente il ruolo di regista esterno, in grado di far partire l’azione con qualità e rifinirla in zona assist. Ora il colombiano, dopo lo stop muscolare patito contro il Napoli, è pronto al rientro, già contro la Lazio. Non solo Cuadrado, perché i bianconeri sono pronti a riabbracciare la loro difesa al completo e anche a centrocampo sono pronte delle novità.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via con lo scambio: sacrificio per Ronaldo

Juventus, il punto sugli infortuni: difesa al completo, Arthur verso il Porto

La difesa è il reparto che Pirlo dovrebbe vedere maggiormente rinforzato dopo i rientri dagli infortuni. Sono pronti a tornare sia Bonucci che de Ligt e secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, uno dei due giocherà già contro la Lazio, pronto ad accrescere il livello della manovra dal basso dei bianconeri. Contro il Porto, inoltre, dovrebbe tornare a disposizione anche Chiellini, in modo da completare il reparto per la super sfida.

Novità anche a centrocampo: come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, Arthur vuole esserci nella partita contro il Porto e c’è ottimismo per il suo recupero. Non potrà esserci, invece, Rodrigo Bentancur che, come è emerso ieri, è risultato positivo al Covid-19. Pirlo, in ogni caso, dovrebbe recuperare uomini importanti e di qualità, in vista di uno dei match più importanti della stagione fino ad ora.