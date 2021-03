La Juventus deve fare i conti con un’altra defezione importantissima dell’ultima ora: un titolare è risultato positivo al Covid

Non c’è pace per Andrea Pirlo. Oltre a tutti gli infortuni di queste ultime settimane, soprattutto in difesa, la Juventus deve tornare a fare i conti anche con il Covid-19. In questi minuti i bianconeri hanno reso noto che un altro calciatore, ovvero Rodrigo Bentancur, è risultato positivo: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di Rodrigo Bentancur. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.

Juventus, Pirlo ancora in affanno: in emergenza pure il centrocampo

Un’altra tegola per il tecnico della Juventus, che quindi non potrà avere a disposizione l’uruguaiano per la sfida con la Lazio di sabato e soprattutto per il ritorno di Champions con il Porto. Nella giornata di martedì Pirlo era stato già costretto a fare a meno di de Ligt nel riscaldamento, anche se l’olandese non ha fatto evidenziare lesioni. In queste settimane si sono fatti male quasi tutti nella rosa bianconera, tra Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Morata, Arthur e Dybala. Ora l’emergenza, soprattutto in caso di mancato recupero da parte di Arthur, che non sarebbe comunque al meglio, oltre alla difesa sarà anche a centrocampo con i soli Rabiot e McKennie. E Pirlo spera disperatamente in un recupero del brasiliano oltre che dei difensori. E ovviamente nei tamponi tutti negativi degli altri calciatori. Con Lazio e Porto che possono decidere per certi versi una stagione.