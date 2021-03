C’è anche il Milan sulle tracce di Silas Wamangituka dello Stoccarda. Il calciatore congolese classe 1999 potrebbe essere il profilo giusto per la squadra di Pioli

Arrivano conferme in merito a Silas Wamangituka. L’attaccante congolese dello Stoccarda è un obiettivo del Milan. I rossoneri – come riporta Sportmediaset – avrebbe messo gli occhi sull’esterno classe 1999, che in stagione, con la maglia dei tedeschi ha già realizzato 13 gol in 24 partite.

Wamangituka, dotato di una grande agilità, nonostante l’importante fisico, può giocare anche da punta centrale. Lo Stoccarda aveva prelevato il calciatore dal Paris FC nel 2019 per una cifra vicina agli 8 milioni e ora il suo valore è triplicato. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e l’esterno africano si prepara a fare il grande salto.

Milan, concorrenza importante per Wamangituka

Per il Milan, portarlo in Italia, non sarà per nulla facile. Su Wamangituka si registra, infatti, l’interessamento di club inglesi, ai quali non manca la disponibilità economica, come Everton e Fulham, ma soprattutto quello delle big tedesche. Il giocatore, che in passato è stato cercato dalla Fiorentina, è stato accostato anche a Bayern Monaco e Borussia Dortmund, che lo conoscono davvero bene. Wamangituka contro Haaland e compagni, lo scorso 12 dicembre, si è reso protagonista di una super partita con due gol e un assist.

Wamangituka può certamente rappresentare il giusto profilo per il Milan. Il club rossonero – non è un segreto – è alla ricerca di un esterno che possa migliorare il reparto di destra, dove Castillejo sta continuando a deludere. L’idea sarebbe quella di cedere lo spagnolo – piace soprattutto in Liga – per affiancare a Saelemaekers un titolare. Rafforzare la corsia di destra è una priorità per il Milan, che sta sondando il mercato alla ricerca del profilo più giusto. Maldini e Massara guardano anche ai calciatori, che vedranno scadere i loro contratti il prossimo 30 giugno. Thauvin e Otavio, giocatori di talento che possono giocare anche sulla fascia destra della trequarti, sono due elementi che piacciono parecchio ma anche in questo caso la concorrenza è importante. Le prossime settimane serviranno a fare chiarezza in merito a queste due possibili trattative.