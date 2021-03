Parla Franco, il motociclista che ha dato il passaggio ad Ibrahimovic per arrivare a Sanremo. Confermata la versione dell’attaccante del Milan

Il Festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, ieri, è cominciato solo in seconda serata. E’ stato lo stesso svedese a spiegare i motivi del ritardo, legati ad un incidente stradale, che lo ha tenuto bloccato, in mezzo al traffico, per tre ore.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’attaccante del Milan, scusandosi con Amadeus e tutto il pubblico, ha poi raccontato di essere arrivato a Sanremo in moto, dopo aver fermato un passante. 60 km di corsa per salvare il festival. Ieri la versione di Ibrahimovic, aveva lasciato qualche dubbio nonostante la presenza del video di lui in moto ma oggi tutto trova conferma nelle parole del motociclista, Franco: “L’autista ha abbassato il finestrino e dice: ‘Ibra chiede se lo porti a Sanremo’ – esordisce a Radio Monte Carlo al programma “Bonjour Bonjour”, l’uomo che ha dato il passaggio al giocatore del Milan -. Sì certo ti porto, non c’è problema. Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia moglie e le ho detto: ‘Sto accompagnando Ibra a Sanremo’ e lei non mi ha creduto. Io sono anche milanista. Ibra voleva guidare lui, però io gli ho detto ‘No no Ibra, guido io’. Quello che ha detto lui in televisione è vero: io sono un motociclista della domenica, non avevo mai preso l’autostrada in moto…”