Calciomercato Juventus, Paratici ora punta Locatelli | Corsa a due

La Juventus si muove tra il campo e il calciomercato, alla ricerca dei profili giusti per l’estate. I bianconeri si concentrano in particolare su un ruolo e sono due i nomi principali

La Juventus ha tutta l’intenzione di accelerare in questa fase della stagione, a caccia di punti essenziali per la rincorsa all’Inter in campionato, ma anche di una rimonta in Champions League che consentirebbe agli uomini di Pirlo l’accesso ai Quarti di Finale. Contro il Porto non sono ammessi, dunque, passi falsi: già all’andata i bianconeri sono parsi parecchio in difficoltà, denunciando gravi lacune a centrocampo.

In generale, sembra essere questo il reparto a riscontrare maggiori difficoltà in questa stagione. La Juventus, proprio per questo motivo, si sta già attrezzando per intervenire in estate e tentare di colmare le lacune in rosa con un nome di livello. In particolare, la posizione in cui c’è maggiore urgenza di intervento è quella di regista basso davanti la difesa. E’ lì che Rodrigo Bentancur non è riuscito a convincere a pieno in questa stagione; gli infortuni di Ramsey e Arthur, inoltre, hanno messo ulteriormente in difficoltà Pirlo e tutto il reparto.

Calciomercato Juventus, corsa a due a centrocampo: Paratici a caccia

La Juventus, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, avrebbe messo nel mirino in particolare due nomi per risolvere i problemi a centrocampo. Si tratta di Manuel Locatelli e Jorginho. Entrambi potrebbero agire al meglio da mediano basso, garantendo qualità nella prima impostazione della manovra. Sono profili già accostati in passato al centrocampo bianconero: Jorginho era stato trattato fin dai tempi di Sarri, mentre Locatelli è stato vicino già la scorsa estate. E sul centrocampista italiano, vi abbiamo riportato negli ultimi giorni anche l’intreccio con il Real Madrid.

Intanto, i bianconeri hanno completato ieri un’importante operazione di calciomercato, riscattando Weston McKennie. Già esercitato il diritto di riscatto dai bianconeri per un calciatore che verrà pagato 18,5 milioni ma che ha dimostrato tutte le sue qualità e la sua importanza per il centrocampo di Pirlo in questi primi mesi dell’anno. In attesa di un nuovo colpo in mezzo che possa dare ulteriore linfa al reparto.