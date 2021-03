Calciomercato Juventus, da Locatelli a Pogba: intrecci col Real!

In estate la Juventus è chiamata a rafforzare il centrocampo, vero punto debole. Attenzione ai possibili intrecci con il Real Madrid

Non decolla la stagione della Juventus. I bianconeri sono stati fermati anche dal Verona di Juric, perdendo terreno sull’Inter capolista ma anche sul Milan. I punti di distacco dal primo posto sono adesso dieci e la conquista dello scudetto è sempre più complicata. Nel mirino della critica è finito Andrea Pirlo, ritenuto non all’altezza ma anche Fabio Paratici per un mercato deficitario soprattutto a centrocampo. L’assenza di Arthur, che vuole provare ad esserci contro il Porto, sta pesando non poco e gli acquisti di Rabiot e Ramsey – per i quali si è speso parecchio per lo stipendio – non hanno dato l’apporto sperato.

Sono davvero lontani gli anni di Pirlo, Pogba, Marchisio e Vidal ma la sensazione è che il centrocampo della Juventus sia peggiorato anche rispetto alle ultime stagioni. Il solo McKennie è evidente che non possa bastare. La prossima estate sarà quella dei colpi a centrocampo, per rafforzare una mediana debole ormai da parecchio. I nomi sul taccuino della Juventus sono diversi e molti di questi portano il mercato bianconero ad intrecciarsi con quello del Real Madrid.

E’ notizia di qualche giorno fa l’interessamento da parte dei blancos per Manuel Locatelli. Il calciatore italiano, scuola Milan, è da tempo nel mirino di Agnelli ma per convincere il Sassuolo serviranno almeno 40 milioni di euro. Ma non è l’unico calciatore che piace ad entrambe le squadre. Attenzione, infatti, alla pista francese: sono tre i centrocampisti finiti nel mirino di Real Madrid e Juventus. Il loro prezzo è però più alto rispetto a quello del talento della Nazionale di Roberto Mancini.

Calciomercato, Juve vs Real: sfida francese

La Juventus guarda in Ligue 1 dove giocano Camavinga e Aouar. Soprattutto il talento in forza al Lione è in cima alla lista dei desideri dei bianconeri, che nel recente passato hanno avuto nuovi contatti con l’entourage del calciatore, particolarmente stimato dalla dirigenza. Serviranno circa 50 milioni di euro ma i buoni rapporti con i francesi potrebbe favorire la trattativa. Ma attenzione al Real, con Zidane che vorrebbe portare nella Capitale il connazionale. L’obiettivo numero uno, in realtà, sarebbe Camavinga ma la sensazione è che il calciatore resterà ancora un’altra stagione al Rennes.

Non può essere dimenticato, poi, l’interesse per Pogba ma in questo caso bisognerà fare i conti con il Manchester United, che non sembra intenzionato a privarsi del suo giocatore. I prossimi mesi faranno chiarezza in merito, anche perché i Red Devils non possono permettersi di perdere il calciatore a zero .

Calciomercato Juventus, via libera per Casemiro?

E’ evidente che un eventuale colpo da parte del Real Madrid potrebbe favorire l’uscita di alcuni elementi, come Casemiro. Il 29enne ha un contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe essere pronto per una nuova avventura, magari in Italia, proprio alla Juventus, dove riabbraccerebbe Cristiano Ronaldo. Anche in questo caso la valutazione non è certo bassa, sui 50 milioni di euro.