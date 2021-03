Cristiano Ronaldo vuole una Juventus competitiva il prossimo anno per dare l’assalto a Champions e Pallone d’Oro. Asensio è il primo nome nella lista di CR7

La Juventus scivola a -10 dalla vetta della classifica dopo il pareggio di Verona e la contemporanea vittoria della capolista Inter contro il Genoa. Andrea Pirlo per il momento conserva la massima fiducia di Agnelli e della dirigenza, con le somme che si tireranno solamente a fine stagione per il futuro del giovane tecnico bresciano. Un eventuale flop in Champions League, con un catastrofico piazzamento fuori dalle prime quattro in campionato, potrebbe inoltre indurre Cristiano Ronaldo a lasciare Torino ad un anno dalla scadenza del contratto, fissata per il 2022. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, assalto ad Asensio: lo vuole Ronaldo

Il fuoriclasse portoghese pretende una squadra competitiva per dare l’assalto alla massima competizione europea anche con la Juve e tornare in prima fila per la conquista dell’ennesimo Pallone d’Oro, con l’obiettivo di raggiungere il rivale Messi a quota 6. CR7 chiederebbe dei colpi di spessore soprattutto in attacco e stando alla testata ‘Don Balon’ avrebbe messo nel mirino sopratutto un profilo per il mercato bianconero nella prossima estate. Ronaldo stravede per Marco Asensio, talento che ha avuto modo di conoscere bene ai tempi del Real Madrid. Il numero sette è un estimatore del nazionale spagnolo e lo avrebbe indicato come uno dei primi nomi alla dirigenza della Continassa per giugno. Secondo il portale iberico, il sodalizio campione d’Italia potrebbe preparare un’offerta da 35 milioni di euro per convincere il Real a privarsi di Asensio.

Per il momento non ci sarebbero azioni concrete ma soltanto dei sondaggi della Juventus per il classe ’96, che comunque non sarebbe nella lista degli incedibili di Florentino Perez. Il presidente dei ‘Blancos’ potrebbe sfruttare la cessione di Asensio per ricavare un prezioso tesoretto, fondamentale nell’assalto ad uno tra Mbappe e Haaland, obiettivi primari per rinnovare il reparto offensivo dello scacchiere di Zidane. Il CFO bianconero Paratici è un estimatore del gioiello spagnolo, già in passato entrato nei radar della ‘Vecchia Signora’.