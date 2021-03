Pirlo perde anche Frabotta in vista della gara contro la Lazio, giocatore ammonito durante Juventus-Spezia

Niente Juventus-Lazio per Gianluca Frabotta. Al minuto 10 della gara odierna tra i bianconeri e lo Spezia, il difensore, già diffidato, è stato ammonito dopo un intervento scomposto su Vignali. Inevitabile la sanzione dell’arbitro Sacchi, che si è avvicinato mostrando il giallo. Il giocatore, unico diffidato stasera tra i torinesi, non potrà dunque partecipare alla 26a giornata di Serie A in programma il prossimo fine settimana.

Juventus-Spezia, ammonito Frabotta: squalificato contro la Lazio

Dopo la brutta notizia dello stop di Matthijs de Ligt nel prepartita di Juventus-Spezia, dunque, Andrea Pirlo ora fa i conti con un’altra assenza in vista del prossimo impegno di campionato. Gianluca Frabotta, dal canto suo, oggi è sceso in campo proprio per sostituire il difensore olandese.

Parlando di de Ligt, infine, Fabio Paratici si è così espresso ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Ha preso un colpo sabato, oggi ha provato ma sentiva dolore e abbiamo preferito preservarlo”.