Calciomercato Juventus, Ronaldo all'Inter Miami: Beckham in pressing

Il fuoriclasse della Juventus, Cristiano Ronaldo, sarebbe nel mirino dell’Inter Miami di David Beckham, dove militano già Matuidi e Higuain

Continuano a circolare moltissime voci sul futuro di Cristiano Ronaldo. Legato alla Juventus da un contratto valido fino al 30 giugno 2022, da 31 milioni di euro a stagione, si è parlato di un possibile prolungamento dell’accordo, ma anche di un addio anticipato alla fine della stagione in corso. Arrivato dal Real Madrid nell’estate del 2018 per 100 milioni di euro, il fuoriclasse portoghese ha conquistato, fino a questo momento, due scudetti e due supercoppe italiane, mentre in Champions League i risultati sono stati decisamente poco soddisfacenti. CR7 ha lavorato con tre allenatori diversi in queste stagioni bianconere, da Allegri a Pirlo passando per Sarri, ma il cammino europeo è stato quasi identico in tutte e tre le annate. Adesso, nel ritorno degli ottavi di finale contro il Porto, dovrà cercare di ribaltare il 2-1 dell’andata al ‘do Dragao’. Ma, nel frattempo, le indiscrezioni di mercato non si fermano.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, che attacco: “Declino dovuto a Ronaldo e all’addio di Allegri”

Calciomercato Juventus, Beckham chiama Ronaldo in MLS

Una delle possibilità di cui si parla con maggiore insistenza, è quella che vorrebbe Cristiano Ronaldo all‘Inter Miami. Nella squadra con a capo David Beckham, con cui ha in comune le maglie di Manchester United e Real Madrid, militano già Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi, e il portoghese potrebbe infoltire la colonia degli ex calciatori della Juventus. Il presidente del club della Major League Soccer, riporta ‘todofichajes.com’, sarebbe in pressing sul portoghese e avrebbe già presentato una proposta sontuosa al suo entourage, che la starebbe valutando con attenzione. Un addio che potrebbe anche essere posticipato al gennaio 2022 con la Juventus, sempre secondo il citato media, che libererebbe Ronaldo a parametro zero, a metà della prossima stagione. Una soluzione decisamente complicata da immaginare. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.