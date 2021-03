Calciomercato Juventus, tentazione MLS per Ronaldo | Dubbi sul rinnovo

Il legame tra Juventus e Cristiano Ronaldo potrebbe interrompersi: sia il portoghese che il club piemontese sarebbero dubbiosi sul rinnovo

Anche quest’anno i bianconeri, nel momento di massimo bisogno, si aggrappano a Cristiano Ronaldo. I numeri del portoghese sono impressionanti: 47 reti nelle ultime 47 partite. Eppure a Torino potrebbe essere sorto un dubbio riguardo all’apporto del cinque volte Pallone d’Oro esaminato nella sua totalità. Nonostante i tanti gol segnati da Ronaldo, la Juventus nel triennio del portoghese ha segnato meno rispetto al triennio precedente. Inoltre, l’aspetto più dirompente è quello economico: CR7 costa circa 60 milioni di euro a stagione al club piemontese e, in periodo di Covid-19 ancora di più, la priorità sarà quella di abbassare il monte ingaggi.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Juve, Arthur non molla: speranze per il Porto, mercoledì decisivo

La Juventus non sarebbe l’unica ad avere dubbi riguardo ad un possibile rinnovo per l’iconico numero ‘7’. Anche lo stesso Ronaldo non sarebbe soddisfatto di quanto raggiunto in bianconero e, poi, avrebbe un’alternativa concreta che lo starebbe tentando. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, dubbi su Ronaldo | E Miami è una tentazione

Secondo quanto riportato da ‘QS’ la Juventus avrebbe più di un dubbio riguardo al possibile rinnovo di Cristiano Ronaldo, che ormai rappresenta un peso insostenibile a bilancio. Inoltre, Paratici è consapevole dei 113 milioni di euro di riscatti a cui saranno chiamati i bianconeri nelle prossime finestre di mercato. Nonostante CR7 sia l’uomo più determinante anche sotto la gestione Pirlo, starebbe perdendo il suo status di intoccabile. Come dichiarato da Emanuele Gamba ai microfoni della nostra CMIT TV: “Cristiano Ronaldo ha peggiorato la Juventus da un punto di vista tecnico ed economico”.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Juve, possibile un altro stop per Morata: lo spagnolo punta al Porto

Inoltre, il portoghese avrebbe sul piatto della bilancia anche l’offerta dell’Inter Miami. La società di David Beckham sembra essere disposta ad offrirgli un ingaggio faraonico per proiettare la MLS in una nuova dimensione dal punto di vista mediatico. I prossimi mesi saranno decisivi per scoprire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo: fra gli scenari possibili, al momento, quello del rinnovo con la Juventus sembra essere quello meno probabile. Ora, però, c’è ancora una stagione da concludere nel migliore dei modi ed i risultati che riusciranno ad ottenere i bianconeri sul campo potrebbero determinare anche il futuro di CR7.