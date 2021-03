Calciomercato Juventus, Roma su Lacazette! Cifre e dettagli

Alexandre Lacazette avrebbe deciso di lasciare l’Arsenal al termine della stagione. Anche la Roma sulle sue tracce: tutti i dettagli

Si profila una sessione estiva di calciomercato piuttosto infuocata anche sul fronte attaccanti. Dalla situazione di Messi, che è ancora in scadenza di contratto a giugno, così come Aguero e Depay, fino alla questione Dybala in casa Juventus: molti big non conoscono ancora il proprio futuro e diversi sono già accostati alla Serie A. È anche il caso di Alexandre Lacazette, centravanti dell’Arsenal in scadenza di contratto nel 2022. Il francese, già accostato alla Juve, sembra destinato a lasciare i ‘Gunners’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato, non solo la Juve | Roma su Lacazette!

Stando a ‘football.london’, Lacazette avrebbe deciso di lasciare l’Arsenal al termine della stagione e di non rinnovare con il club inglese. Il 29enne ex Lione entrerà così nel suo ultimo anno di contratto, e fa gola a diverse big. Oltre alla Juve, in prima fila per l’attaccante ci sarebbe anche la Roma di Friedkin insieme all’Atletico Madrid. Il club giallorosso dovrà risolvere il futuro di Dzeko e ha dunque messo nel mirino Lacazette, che è valutato circa 20-25 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sul francese. Vi terremo aggiornati.