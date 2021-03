Crotone, UFFICIALE: esonero per Stroppa, il comunicato

Crotone, arriva l’ufficialità dell’esonero per il tecnico Giovanni Stroppa: l’allenatore lascia i calabresi all’ultimo posto

Dopo i ripetuti passi falsi delle scorse settimane, la notizia era nell’aria. Fatale l’ennesima sconfitta, ieri, in casa contro il Cagliari, in uno scontro diretto fondamentale e da non fallire. Il Crotone è sempre più ultimo a quota 12 punti, -8 dal Torino quartultimo che ha anche una gara in meno. E così, il club calabrese ha deciso per l’esonero dell’allenatore Giovanni Stroppa, annunciato poco fa in un comunicato.

Crotone, esonerato Stroppa: ecco chi è in pole per la successione

“Si chiude un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A – si legge nel comunicato di commiato dall’ex tecnico – Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera”. Una decisione sofferta ma non più rimandabile, per provare a conquistare una salvezza che si è fatta decisamente in salita. Il club rossoblu’ ora va alla ricerca di un nuovo allenatore. Zenga è tra i nomi più caldi per la panchina del Crotone, come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it. Occhio anche a Donadoni, Andreazzoli, Ventura e Di Biagio.