Esonero dietro l’angolo in casa Crotone, contatti avviati per il dopo Stroppa; le ultime di calciomercato

Il Crotone lavora al possibile dopo Stroppa. Nella gara di ieri contro il Cagliari è arrivata la sesta sconfitta consecutiva in campionato che ha ulteriormente complicato l’obiettivo salvezza dei calabresi, ora fermi a dodici punti in fondo alla classifica. Come anticipato da Calciomercato.it, tra i candidati per la panchina del Crotone c’è anche Walter Zenga. Per il tecnico si tratterebbe di un gradito ritorno in terra calabrese. La dirigenza nelle scorse ore ha avuto contatti anche con Cristian Bucchi ma al momento manca ancora l’accordo.

Altro profilo plausibile per il Crotone è Aurelio Andreazzoli, mentre piste difficili sono quelle che portano a tecnici attualmente liberi come Roberto Donadoni, Gian Piero Ventura e Luigi Di Biagio.