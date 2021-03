Calciomercato Crotone, Stroppa esonerato | Retroscena Zenga

Arriva l’esonero di Giovanni Stroppa sulla panchina del Crotone: il retroscena di Calciomercato.it su Zenga

Sconfitta fatale per Giovanni Stroppa ieri contro il Cagliari in casa. Il Crotone ha infatti deciso di esonerare il tecnico, protagonista della promozione in Serie A. Troppo pochi i punti conquistati fin qui e un ultimo posto sempre più concreto: lo spettro della retrocessione mette paura al club di Vrenna, che ha deciso di dare una svolta alla stagione. Uno dei profili valutati dai calabresi è stato Walter Zenga, ma le cose sono andate diversamente. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Crotone, retroscena Zenga: arriva il rifiuto

Walter Zenga era uno dei nomi caldi per succedere a Giovanni Stroppa sulla panchina del Crotone. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, la trattativa non si è però concretizzata. L’intenzione del club di Vrenna era quella di proporre all’ex tecnico dei calabresi un contratto fino a fine stagione. L’idea di Zenga era invece quella di proseguire l’avventura col Crotone, a prescindere da come finisse la stagione, per poi ripartire con un nuovo progetto l’anno prossimo. Da qui è nata la scelta di virare su Serse Cosmi.