Doppia tegola per Pioli e il suo Milan all’indomani della pesante vittoria all’Olimpico contro la Roma. I rossoneri perdono in un colpo solo sia Ibrahimovic che Calhanoglu

Guai grossi per Stefano Pioli. All’indomani dell’importante vittoria contro la Roma all’Olimpico, il tecnico del Milan deve registrare gli infortuni di due capisaldi della sua squadra: Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu.

Come certificato dagli esami strumentali, ieri lo svedese (uscito non a caso molto dolorante) ha rimediato la lesione del muscolo lungo adduttore sinistro. Verrà rivalutato con esame strumentale fra circa decina di giorni. Gli accertamenti a cui si è invece sottoposto il trequartista turco hanno evidenziato un diffuso edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra. Verrà rivalutato secondo evoluzione clinica. Ibrahimovic salterà sicuramente il turno infrasettimanale con l’Udinese e la successiva gara in trasferta col Verona, per la quale proverà a rientrare l’ex Bayer. Hanno dato esito negativo, per fortuna di Pioli in questo caso, gli esami di Rebic, anche lui uscito malconcio dalla sfida con la Roma.