Calciomercato, il Real Madrid può cedere Varane | Suggestione Juventus

La situazione di uno dei migliori calciatori in circolazione continua a far discutere non poco in ottica calciomercato. Raphael Varane è diventato uno dei perni assoluti del Real Madrid e della Nazionale francese. Il centrale è riuscito a mettersi in grande evidenza per qualità tecniche, fisicità e intelligenza sia in marcatura che in proposizione della manovra. Anche nel match di Champions League contro l’Atalanta, il difensore ha sfornato una prestazione pressoché impeccabile, chiudendo ogni spazio con grande pulizia.

La sua carriera, dopo qualche calo, sembra arrivata al suo apice. Proprio in questo momento, però, paradossalmente il suo futuro potrebbe allontanarsi dal Real Madrid. Il centrale, infatti, è in scadenza di contratto a giugno 2022 e non ha ancora rinnovato. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti sulla sua situazione.

Calciomercato Juventus, occhio al futuro di Varane: la mossa del Real Madrid

Non decolla la trattativa per il rinnovo di contratto. Una situazione che in Spagna continua a far discutere non poco, considerando l’importanza del calciatore e la scadenza al 2022. Secondo quanto riporta ‘AS’, il Real Madrid, visto che la situazione non si sblocca, sarebbe pronto ad ascoltare offerte per cedere il calciatore. Il club sarebbe consapevole che è uno dei pochi da cui riuscirebbe a trarre una somma cospicua e chiede 70 milioni di euro.

A giugno, però, a 12 mesi dalla scadenza del contratto, è difficile che, considerate le ristrettezze economiche che tutto il mondo sta vivendo, un club si spinga a offrire una cifra del genere. Varane, inoltre, ha un ingaggio decisamente pesante da 8,2 milioni di euro netti a stagione. Una situazione che, alle giuste condizioni, potrebbe intrigare anche la Juventus. Il club bianconero, come vi abbiamo già riportato ieri, potrebbe pensare di portare il calciatore francese a Torino per impreziosire la sua difesa con un elemento di grande spessore internazionale. La condizione essenziale per l’affare è che i bianconeri riescano a cedere gli esuberi in rosa, in modo da costituire un corposo tesoretto. Vedremo se l’operazione decollerà sul calciomercato o se sia destinata a restare solo una suggestione.