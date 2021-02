Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis vuole Sarri sulla panchina azzurra: le rivelazioni sul tecnico di Figline

E’ Maurizio Sarri uno degli allenatori più corteggiati della Serie A. Il tecnico ex Juventus è uno dei candidati alla panchina della Fiorentina, ma piace anche al Napoli ed è tenuto in considerazione per la panchina dalla Roma come alternativa ad Allegri. Il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis ha avuto contatti recenti con Sarri, come raccontato da Calciomercato.it, mentre per l’incontro con la Fiorentina non ha portato ai frutti sperati con ostacoli di natura economica e progettuale.

A tale proposito si registrano le parole rilasciate a ‘calcionapoli24.it’ da Nario Cardini, ex ds del Sansovino e amico di Sarri: “La rosa del Napoli è abbastanza adatta a Sarri che predilige calciatori non affermati ma che abbiano fame, sacrificio e voglia di affermarsi. Mi ha detto che ha avuto contatti con squadre italiane ed estere, non so se ci sono gli azzurri ma ha trovato i progetto poco convincenti”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Fiorentina su Giuntoli: possibile addio al Napoli

Napoli, ritorno di Sarri: “C’è un solo ostacolo”

La volontà dell’allenatore toscano è di rientrare con un progetto che lo convinca e sta cercando di convincerlo anche De Laurentiis. Lo ha confermato in un intervento a ‘Kiss Kiss Napoli’ Antonio Corbo, giornalista di ‘Repubblica’: “De Laurentiis sta supplicando Sarri di tornare sa Napoli. C’è una sola cosa che frena il ritorno in azzurro. Un inghippo sulla clausola risolutoria con la Juventus”.