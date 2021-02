Tegola per Fonseca durante Roma-Sporting Braga, il campione Edin Dzeko rimane infortunato

Allerta in casa Roma per le condizioni di Edin Dzeko. Al minuto 66 della gara odierna di Europa League contro lo Sporting Braga, il campione, dopo aver provato a rincorrere il pallone, si è fermato e ha chiesto il cambio alla panchina giallorossa. Fonseca ha dunque deciso di far entrare Mayoral al suo posto. Successivamente, a Dzeko è stata apportata una fasciatura sulla gamba sinistra.

Roma, le ultime sulle condizioni di Dzeko

Per l’attaccante si tratta di un fastidio all’adduttore sinistro. Restano dunque da valutare le condizioni di Dzeko, che potrebbero preoccupare in vista della sfida di domenica sera tra la Roma e il Milan. Novità importanti sono attese nelle prossime ore.

Intervenendo a fine gara, Fonseca ha analizzato la questione: “Vediamo cosa è successo, penso che non è nulla di grave ma dobbiamo fare valutazioni domani per vedere come starà”.