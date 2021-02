Roma, rifiutata da parte del Norwich l’offerta per Max Aarons: la proposta giallorossa avrebbe raggiunto i 23 milioni di euro

Considerato come uno dei più promettenti e interessanti millennial del calcio inglese, Max Aarons ha attirato su di sé l’interesse di numerosi club. Terzino destro in grado di giocare anche a sinistra, potente e con spiccate doti offensive, Aarons ha disputato una ottima scorsa stagione con il Norwich in Premier League e si sta rivelando una pedina fondamentale dei gialloverdi in quest’annata in Championship. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: rifiutata l’offerta per Aarons

Le prestazioni di Aarons non sono passate inosservate, neppure in Italia. Il suo nome è stato accostato al Milan, ma anche alla Roma. E dall’Inghilterra sottolineano proprio come sia stato il club giallorosso quello a muoversi più concretamente per il millennial inglese. Il ‘Sun’ infatti sottolinea come la Roma sia stata l’unico club, lo scorso gennaio, a formulare un’offerta concreta per il ragazzo, presentandola al Norwich. Un’offerta che potenzialmente sarebbe potuta crescere sino a 23 milioni di euro.

Offerta che però il club inglese ha deciso di rifiutare. La volontà è stata quella di trattenere il forte terzino per riuscire subito a centrare la promozione in Premier League. Il ds dei ‘Canaries’ Webber ha sottolineato di aver ricevuto “un’importante offerta dall’estero per Aarons, che però ha dato il suo consenso di restare. Non l’abbiamo ritenuta un’offerta adeguata”. E ora il prezzo del ragazzo sembra crescere notevolmente, così come la concorrenza. Il Norwich vorrebbe incassare tra i 35 e i 40 milioni di euro dalla sua cessione. La Roma nel frattempo si è cautelata con lo statunitense Reynolds e difficilmente potrà fare un nuovo tentativo per Aarons, che potrebbe invece restare in Inghilterra. Su di lui ci sono in particolare Everton e Manchester United, ma attenzione anche al Bayern Monaco. Più difficile invece la pista Barcellona, che già la scorsa estate aveva provato a fare un tentativo, chiedendo però il giocatore in prestito.