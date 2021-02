Calciomercato Juventus, colpo a zero | Sfida con Inter e Roma

Calciomercato Juventus, i bianconeri a caccia di un colpo a zero per la prossima stagione: ma il giocatore piace anche a Inter e Roma

Nella futura campagna di rafforzamento della Juventus, i bianconeri cercheranno sia investimenti consistenti che affari a basso costo. Paratici da sempre monitora con attenzione le possibili opportunità a parametro zero, diventate ancora più importanti in un panorama calcistico economicamente condizionato dall’emergenza coronavirus. Una di queste può arrivare dall’Inghilterra, come riportato dal ‘Sun’. Nel mirino dei campioni d’Italia infatti ci sarebbe Juan Mata, fantasista spagnolo in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United. Ma la Juve, a quanto pare, non è da sola nella corsa all’ex Valencia e Chelsea.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, caso Pogba | La rivelazione di Raiola

Calciomercato Juventus, è sfida a tre per Mata

Infatti, su di lui c’è l’interessamento anche da parte di Inter e Roma. Sia per i nerazzurri che per i giallorossi, mettere a segno un colpo del genere sarebbe molto importante. Mata rappresenterebbe un ottimo investimento in termini di qualità tecnica e di esperienza a livello internazionale. Il giocatore si trova bene allo United, in cui milita da sette stagioni, e gode della stima del tecnico Solskjaer. I ‘Red Devils’ inoltre avrebbero anche la possibilità di esercitare una opzione per estendere il suo contratto di altri dodici mesi. Ma avendo raccolto in questa stagione solamente otto presenze, ci sarebbe da parte dello spagnolo la volontà di mettersi in gioco altrove per trovare più spazio. Il suo curriculum del resto parla da solo (campione d’Europa e del Mondo con la Spagna, vincitore di una Champions League e di due Europa League) e, a 33 anni da compiere ad aprile, ha ancora la possibilità di disputare qualche stagione ad alto livello. La corsa a tre tra le big italiane si annuncia decisamente movimentata. Anche Marotta, del resto, proprio come Paratici, è da sempre sensibile agli affari a parametro zero. E per la Roma si tratterebbe di un ottimo innesto in vista di un rilancio ad altissimo livello per la prossima stagione.