La rivelazione di Mino Raiola sul caso Pogba al Manchester United, le ultime sul calciomercato Juventus

“Ho solo espresso un’opinione, non volevo creare problemi”. Mino Raiola è tornato sul caso Pogba scoppiato lo scorso dicembre, quando alcune sue dichiarazioni fecero presagire a un futuro addio al Manchester United del centrocampista, da anni nel mirino della Juventus. Il noto agente ha dunque chiarito: “Non credo che io abbia destabilizzato nessuno, perché hanno fatto una corsa fantastica e sono stati addirittura primi, per un periodo, in campionato”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta per il ritorno di Pogba | Le ultime

Calciomercato Juventus, annuncio di Raiola sul caso Pogba

LEGGI ANCHE >>> Raiola: “Ibra unico a poter salvare il Milan” | Dichiarazioni sul futuro di Pogba e Pinamonti

Mino Raiola ha parlato anche di alcune polemiche scoppiate in Inghilterra: “Ogni volta che dico la mia opinione, tutti in Inghilterra impazziscono – ha spiegato a ‘BBC sport’ – E io sono il peggior agente o il miglior agente. I club sono così stressati dal pubblico e dai giornalisti che ho imparato a non parlare molto”.