Fonseca ha parlato dopo Roma-Braga e ha analizzato l’infortunio rimediato da Dzeko

Dopo la vittoria della Roma contro il Braga, Paulo Fonseca ha analizzato la prestazione della sua squadra: “Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo vinto ed era la cosa più importante. Abbiamo gestito i giocatori per la prossima partita – spiega a ‘Sky Sport’ – Mi piace quando i giocatori fanno sacrifici per la squadra, i giocatori hanno avuto un buon atteggiamento. E’ stato importante vincere lì per poi gestire la squadra in questo momento. Sorteggio? Sono tutte squadre forti, è difficile sceglierne una, dobbiamo aspettare”.

Fonseca ha proseguito la sua analisi: “Dzeko? Vediamo cosa è successo, penso che non è nulla di grave ma dobbiamo fare valutazioni domani per vedere come starà. Mi è piaciuto Dzeko e Borja quando è entrato. E’ un bene avere competitività in questa posizione. Sono soddisfatto di entrambi. Vedremo che scelta farò per la partita col Milan”.

IL MILAN – “E’ molto importante come tutte le partite. E’ una partita contro una grandissima squadra che sta bene, bisogna recuperare i giocatori per preparare la partita col Milan”.