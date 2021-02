La Roma pensa ad un attaccante per la sostituzione di Dzeko: il nome giusto potrebbe arrivare da Mendes, ostacolo Juventus

La Roma va a caccia di un attaccante. La questione Dzeko a giugno potrebbe risolversi con l’addio dell’attaccante bosniaco. Una perdita importante per la formazione giallorossa che dovrà trovare un calciatore in grado di non far rimpiangere l’ex Manchester City. Ovviamente bisognerà attendere l’evolversi del campionato, con la squadra di Fonseca in piena corsa per la Champions League, e capire cosa accadrà con il tecnico portoghese per avere un quadro delineato degli obiettivi.

Tra questi, secondo quanto riporta ‘asromalive.it‘, ci sarebbe anche Andrè Silva, ex Milan, ora all’Eintracht Francoforte. A favorire l’eventuale trattativa i rapporti tra Pinto e Jorge Mendes: il club tedesco lo valuta 30-35 milioni di euro. Sulle tracce del calciatore ci sarebbero anche Atletico Madrid, Juventus e Wolverhampton. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Roma, occhi su Andrè Silva

Andrè Silva è tornato protagonista dopo l’esperienza non felice al Milan. L’attaccante portoghese con la maglia dell’Eintracht Francoforte ha ritrovato grande continuità sotto porta. In questa stagione è già arrivato a 18 reti in 21 apparizioni, in totale sono 34 le reti messe a segno in 58 gare, impreziosendo le sue prestazioni anche con 10 assist. Un rendimento che ha attirato le attenzioni della Roma che ha chiesto informazioni a Mendes su prezzo e situazioni contrattuali. Su Silva è vivo anche l’interesse della Juventus, così come quello dell’Atletico Madrid e del Wolverhampton.